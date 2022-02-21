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ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika

ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU

21.02.2022 13:52

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, F.K. tartıştığı eski müteahhit ortağı Erhan Y.?ye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, F.K. tartıştığı eski müteahhit ortağı Erhan Y.?ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan Erhan Y. tedaviye alınırken, sokakta bulunan 3 araç isabet eden mermilerle hasar gördü. Olay, saat 12.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak'ta meydana geldi. Müteahhit Erhan Y. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık olan eski ortağı F.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.K., tabancayla Erhan Y.?ye ateş açmaya başladı. Bacağından vurulan Erhan Y. park halindeki bir otomobilin arkasına saklandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi bacağından yaralanan Erhan Y.?yi hastaneye götürdü. Polis ekipleri, F.K.?yi olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta yakalarken, kullandığı silaha el konuldu.

Tabancadan çıkan kurşunlar nedeniyle sokak üzerinde bulunan 3 araçta hasar oluştu. Polis ekipleri sokakta yaptıkları incelemelerde boş kovanları topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU
ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU
ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU

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Dumlupınar, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ ORTAĞINI SOKAK ORTASINDA BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika


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