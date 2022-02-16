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Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı

16.02.2022 14:42
Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı

Konya'da ailesiyle birlikte yaşayan eski iş ortağının evine gelip kapıyı kırarak evde bulunan ortağını ve ailesini bıçakla yaralayan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da ailesiyle birlikte yaşayan eski iş ortağının evine gelip kapıyı kırarak evde bulunan ortağını ve ailesini bıçakla yaralayan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Gürağaç Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D., eski iş ortağı olduğu öğrenilen Mustafa G.'nin (23) ailesiyle birlikte yaşadığı site içerisindeki apartman dairesine geldi. Mustafa G. evde uyuduğu sırada evin kapısını kırarak içeri giren şüpheli, gürültüye uyanan Mustafa G., annesi Saliha G. (54), kardeşleri İsmail G. (28), Seyit Ali G. (25) ve 10 yaşındaki yeğenini bıçakla yaraladı. Şüpheli daha sonra arabasıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli İsmail D., polis ekipleri tarafından Ankara yolunda yolu kapatılarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı

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Gürağaç, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski ortağının evini basarak 5 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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