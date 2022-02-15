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Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı

15.02.2022 12:12

Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı Konya'da bir kişi, ailesiyle birlikte yaşayan eski iş ortağının evine gelip kapıyı kırarak evde bulunan ortağını ve ailesini bıçakla yaraladı.

Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı

KONYA - Konya'da bir kişi, ailesiyle birlikte yaşayan eski iş ortağının evine gelip kapıyı kırarak evde bulunan ortağını ve ailesini bıçakla yaraladı. 5 kişinin yaralandığı olayda kaçan şüpheli kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Gürağaç Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D., henüz belirlenemeyen bir nedenle eski iş ortağı olduğu öğrenilen Mustafa G.'ninailesiyle birlikte yaşadığı site içerisindeki apartman dairesine geldi. Mustafa G. evde uyuduğu sırada evin kapısını kırarak içeri giren şüpheli, gürültüye uyanan Mustafa G., annesi Saliha G.(54), kardeşleri İsmail G.(28), Seyit Ali G.ve 10 yaşındaki yeğenini bıçakla yaraladı. Şüpheli daha sonra arabasıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından Ankara yolunda yolu kapatılarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı
Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı
Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı
Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı
Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı

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Gürağaç, Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski ortağının evini bastı, 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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