Son Dakika Haberleri: Eski ortağının önünü araçla kesip, silahla yaraladı
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Eski ortağının önünü araçla kesip, silahla yaraladı

29 dakika önce

Başkent'te alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.

Eski ortağının önünü araçla kesip, silahla yaraladı, System.String[]

Başkent'te alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Aşık Paşa Caddesi'nde 06 BNS 876 plakalı otomobiliyle seyir eden A.Ç.'nin önü eski ortağı T.Ö tarafından 06 AGS 916 plakalı otomobille kesildi. İkili arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.Ö., silahıyla A.Ç.'ye 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri A.Ç.'nin bacağına isabet ederken, diğer kurşun ise aracın kapısına isabet etti. Olayın ardından T.Ö. aracına binerek kaçtı. Etraftaki esnaflar silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaçan T.Ö. ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Bu sırada yolda trafik tek taraflı geçişle sağlandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Keçiören, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:46 Kaynak: İHA
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