Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı. - Son Dakika

Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı.

21 dakika önce

BAHÇELİEVLER'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti.

Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı., System.String[]
BAHÇELİEVLER'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavgada baba  ile oğlunu öldüren, babanın diğer oğlunu da ağır yaralayan şüpheli 69 yaşındaki Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan  Ali Ş'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MÜTEAHHİTLİK BÜROSUNDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bahçelievler, Cumhuriyet mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde 17 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen müteahhatlik bürosunda meydana geldi. İddialara göre, eski ortaklar arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma kavgaya döndü. Müteahhitlik yapan Sami Bulut (55) ile oğlu Kürşat Bulut (34) burada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda müteahhitin diğer oğlu Samet Bulut (32) da ağır şekilde yaralandı. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada Sami Bulut ve Kürşat Bulut'un daha önceden ortak iş yaptıkları  müteahhit  Ali Ş. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.  Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut'un bir gün sonra baba olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN KAMERALARA YAKALANDI

Polis yakın çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Ali Ş.'nin yanında bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaşırken görüntülerine ulaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ESENYURTTA GÖZALTINA ALDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firari olarak aranmaya başlanan şüphelilerden Yüksel Ş.'yi gözaltına aldı. Olayda silah kullanan diğer şüphelinin izi ise Esenyurt ilçesinde bulundu. Osmangazi Mahallesinde bir eve yapılan baskında Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelinin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

"PAYLAŞILAMAYAN DAİRELER YÜZÜNDEN ARAMIZDA HUSUMET VARDI"

Şüpheli Ali Ş'nin. poliste verdiği ifadesinde öldürdüğü kişilerle yaptıkları 4 dairenin paylaşımı yüzünden aralarında husumet olduğunu, olay günü yaptıkları toplantıda bu konunun gündeme gelmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söylediği, kavga sırasında silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Yüksel Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- İstanbul
Bahçelievler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 02:04 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı "Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı" önerisine destek verdi Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti 52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum         
12:17
Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı         
12:09
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı         
11:59
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı         
11:41
Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor         
11:40
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli         
11:39
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız         
10:55
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi         
10:42
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim         
10:37
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor         
10:35
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı         
10:31
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi         
10:25
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı         
10:01
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor         
09:58
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu         
09:56
Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı Denizli'de oğlunu öldürüp cansız bedenini yakmaya çalışan baba gözaltına alındı         
09:42
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı         
09:36
Pakistan Başbakanı'ndan Pakistan Başbakanı'ndan "Diriliş Ertuğrul" yorumu: Pakistan gençliğine faydalı olacak         
09:34
Yasağı delip Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı         
09:30
ABD, ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı         
09:24
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak         
08:48
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti         
08:24
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 14:26:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski ortakları baba ile oğlunu öldüren müteahhit yakalandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]