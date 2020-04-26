ESKİ ORTAKLARI BABA İLE OĞLUNU ÖLDÜREN MÜTEAHHİT YAKALANDI. - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavgada baba ile oğlunu öldüren, babanın diğer oğlunu da ağır yaralayan şüpheli 69 yaşındaki Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Ali Ş'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MÜTEAHHİTLİK BÜROSUNDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bahçelievler, Cumhuriyet mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde 17 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen müteahhatlik bürosunda meydana geldi. İddialara göre, eski ortaklar arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma kavgaya döndü. Müteahhitlik yapan Sami Bulut (55) ile oğlu Kürşat Bulut (34) burada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda müteahhitin diğer oğlu Samet Bulut (32) da ağır şekilde yaralandı. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada Sami Bulut ve Kürşat Bulut'un daha önceden ortak iş yaptıkları müteahhit Ali Ş. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut'un bir gün sonra baba olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN KAMERALARA YAKALANDI

Polis yakın çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Ali Ş.'nin yanında bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaşırken görüntülerine ulaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ESENYURTTA GÖZALTINA ALDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firari olarak aranmaya başlanan şüphelilerden Yüksel Ş.'yi gözaltına aldı. Olayda silah kullanan diğer şüphelinin izi ise Esenyurt ilçesinde bulundu. Osmangazi Mahallesinde bir eve yapılan baskında Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelinin sorgusu Gayrettepe 'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

"PAYLAŞILAMAYAN DAİRELER YÜZÜNDEN ARAMIZDA HUSUMET VARDI"

Şüpheli Ali Ş'nin. poliste verdiği ifadesinde öldürdüğü kişilerle yaptıkları 4 dairenin paylaşımı yüzünden aralarında husumet olduğunu, olay günü yaptıkları toplantıda bu konunun gündeme gelmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söylediği, kavga sırasında silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Yüksel Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaçış anı

-Yakalanması

-Ölenlerin fotoğrafı

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

- İstanbul