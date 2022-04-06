Eski Osmanlı başkenti Edirne, ilkbahar ve yaz döneminde yoğun turist bekliyor - Son Dakika

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden eski Osmanlı başkenti Edirne, kültür, gastronomi, inanç ve doğa turizmindeki potansiyeliyle ilkbahar ve yaz döneminde yoğun turist bekliyor.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edirne Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, turizm sektörü temsilcileri, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Edirne Turizm Master Planı ve yapılacak festivaller konuşuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, toplantının ardından AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının Kovid-19 salgını sürecini güvenli turizm sertifikasyonuyla beraber çok iyi yönettiğini söyledi.

Edirne'nin özellikle sınır kapılarıyla beraber, gurbetçileri ve yabancı turistleri ağırladığını belirten Soytürk, "Bu sezon iyi geçecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği hedeflerden en yüksek payı almak istiyoruz. Bu doğrultuda Selimiye Meydanı düzenlemesi de Ramazan Bayramı'nda hizmete açılacak." dedi.

Yapımı devam eden müzelerin olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Hıdırlık Tabyası açıldığı günden beri çok önemli ziyaretçileri ağırladı ama baharla birlikte daha fazla ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Valiliğimizin Fatih Sultan Mehmet Müzesi ve Necmi İğe Müzesi, Edirne Belediyemize ait müzelerle şehrimiz her geçen gün yerli ve yabancı turist sayısını artırarak devam ettiriyor. Bulgar ve Yunan vatandaşlar şehrimizde konaklıyor. Edirne kültür, doğa, ekoturizm ve inanç turizmi anlamında her geçen gün yerli ve yabancı turist sayısını artırıyor."

Edirne'nin tarihi mekanlarında TRT için çekilen "Kara Tahta" dizisinin kentin tanıtımına katkı sunduğuna değinen Soytürk, "Özellikle dizinin çekildiği Devecihan Kültür Merkezi ve oradaki Rumeli Kültür Sanat Akademisi çokça soruluyor. Geleneksel sanatlar dizide de yer alıyor. Burası da artık tur rotasına girdi. Tarihi köprülerimiz, çeşmeler soruluyor, dizi de bunların tanıtımına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da Edirne'nin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Dinar, "Sayın Vali Yardımcımız ve kurul üyelerimizle kentimizi daha fazla nasıl tanıtırız diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tabi ki ben de gastronomi tarafından geliyorum bu işin. Edirne'nin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.