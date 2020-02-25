Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılandığı davalar birleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılandığı davalar birleştirildi - Son Dakika

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılandığı davalar birleştirildi

6 saat önce

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan yeni davanın, ilk duruşmada aynı örgüt kapsamında Ankara'da görülen dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılandığı davalar birleştirildi, System.String[]

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan yeni davanın, ilk duruşmada aynı örgüt kapsamında Ankara'da görülen dava ile birleştirilmesine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Demir ve eski ÖSYM Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Demir'in dosyasının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, aynı örgüt kapsamında görülen başka bir dava ile birleştirilmesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanık Pekşen'in dosyasının ise tefrik edilmesine hükmetti.

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Demir ve Pekşen'in de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü, yargılandıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, Demir ve Pekşen'in dosyaları ise tefrik edilmişti.

Mahkeme heyeti, askeri lise sınavları soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Demir ile Pekşen hakkında TCK'nin 257. maddesi uyarınca "görevi kötüye kullanma" suçundan kovuşturma açılması için ilgili kuruma yazı yazılmasına hükmetmişti.

Ali Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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