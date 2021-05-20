Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılanmasına bugün de devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Ali Demir salonda hazır bulunurken, Demir'in görev yaptığı dönemde ÖSYM'de birlikte çalıştığı 4 kişi de tanık olarak dinlendi. 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılanan Demir, aleyhindeki beyanları kabul etmediğini ve tanıkların beyanlarına ek olarak bir şey eklemeyeceğini söyledi.

Demir 2010-2015 yılları arasında ÖSYM Başkanı iken 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Askeri Liseler Sınavı'nda (ALS) soruların sızdırılmasına yönelik tanık beyanları dinlendi. Tanık olarak dinlenen dönemin ÖSYM Başkan Yardımcısı Ercan Öztemel, kendileri göreve geldiğinden itibaren kurumdaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirterek, "Biz geldiğimizde sınav hazırlama biriminde hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Çalışanlar rahatça internete bağlanıp cep telefonu görüşmelerini yapabiliyordu. Kuruma giriş-çıkışlarda da güvenlik zafiyeti vardı. Biz bu alanda tedbirlerimizi arttırarak bu alanı 'kırmızı alan' ilan ettik. Bu alanda cep telefonunu ve interneti kaldırdık, sadece o birimde çalışanlara giriş izni oluşturduk. Ali Demir'in talimatıyla kapalı dönem başladı. Sınav için uygun görülen sorular soru bankasına atılır ama hangi sınavda sorulacağı belli olmazdı, sadece soruların hangi sınava uygun olduğu tespit edilirdi. Hazırlanan soruları da başkasının görme ihtimali yoktu, kimse kimsenin bilgisayarına giremezdi. Soruların basıldığı matbaa Emniyet ve MİT tarafından 80 farklı noktada jammer ile korunurdu" diye konuştu.

Tanıkların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatından eklemek istediği başka bir hususun olup olmadığını sordu. Sanık avukatı ise TÜBİTAK'ta çalışan bazı personellerin de tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme başkanı, tanıkların salonda hazır olması üzerine onların da beyanlarını gelecek celse dinleme talebini kabul ederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)