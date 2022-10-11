Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi

11.10.2022 18:50
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Demir ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan bazı ara kararların gereğinin yerine getirilmediğini açıkladı.

Buna ilişkin beyanda bulunan sanık avukatı, ara kararların kendileri için önemli olduğunu belirterek, gereği yerine getirilene kadar beklenilmesini talep etti.

Sanık Demir de hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir'in talebini reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Ocak 2023'e erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensupları, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attı.

Buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulundu.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıl 3 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Kaynak: AA

Ali Demir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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