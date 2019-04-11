Son Dakika Haberleri: Eski ÖSYM Başkanı Demir Adliyeye Sevk Edildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir Adliyeye Sevk Edildi

47 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının polis sorguları tamamlandı. Sorguları tamamlanan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu zanlılar Ankara Adliyesine sevk edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Ankara, Ali Demir, 3. Sayfa
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