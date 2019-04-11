Eski ÖSYM Başkanı Demir Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının polis sorguları tamamlandı. Sorguları tamamlanan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu zanlılar Ankara Adliyesine sevk edildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı

Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı