Eski ÖSYM Başkanı Demir Adliyeye Sevk Edildi
47 dakika önce
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının polis sorguları tamamlandı. Sorguları tamamlanan aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu zanlılar Ankara Adliyesine sevk edildi. - ANKARA
16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı