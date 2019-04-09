Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir
Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması sonucunda, Bursa
'da yakalanarak gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü'ne getirildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: İHA
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
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