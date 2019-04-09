Son Dakika Haberleri: Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde

Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması sonucunda, Bursa'da yakalanarak gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: İHA

Başsavcı, Ankara, 3. Sayfa
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