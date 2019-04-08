Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir,...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar aralarında Ali Demir'in de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

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