Son Dakika Haberleri: Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı

Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Eski ÖSYM Başkanı Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında, diğer 20 kişi farklı adreslerde gözaltına alındı. Yakalananların 6'sının ÖSYM Başkanlığında, birinin de Milli Eğitim Bakanlığında bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınanların 9'unda ByLock tespit edildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edildi.

Halen firarda olan 13 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: AA

Ali Demir, Başsavcı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski ÖSYM Başkanı Demir Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]