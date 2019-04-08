Eski ÖSYM Başkanı Tekstil Firmasında Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunan 34 kişiden biri olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa KOM ekipleri tarafından bir tekstil firmasında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunan 34 kişiden biri olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa KOM ekipleri tarafından bir tekstil firmasında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 34 kişi hakkında gözaltı karar verildi. 6'sı hala aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından, Ankara'nın yanında Bursa, İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da yürütülen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün ÖSYM içerisindeki kilit isimlerden biri olan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ise Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tekstil firmasında gözaltına alındı.



(Derya Evren/İHA)

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