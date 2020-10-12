Eski otel binasının yıkılışını ilgiyle izlediler - Son Dakika

BOLU'da, 60 yıl önce yapılan ve otel olarak kullanılan binanın yıkılıyor. Kentin en işlek caddesinde bir süredir atıl halde bulunan otelin yıkım çalışması vatandaşlar için seyirlik oldu. Vatandaşlar kentin simgelerinden olan otelin yıkılışını ilgiyle izledi.

Bolu'nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan 5 katlı bina yıllarca otel olarak kullanıldı. Yaklaşık 9 yıl önce otel binasının satılmasının ardından bina kullanılmadı. 60 yıl önce inşa edilen binayla ilgili yıkım kararı çıkarıldı. 5 katlı otelin yıkımına başlanılırken, güvenlik önlemleri alındı. Etrafta toplananlar, kaldırımlara oturanlar iş makinesinin otel binasını yıkmasını ilgiyle izledi. Bir vatandaş, "Çalışmaları izlemek çok keyifli. Biz de izliyoruz. Nasıl yıkılıyor diye bakıyoruz, seyrediyoruz iş makinesinin çalışmasını" dedi.