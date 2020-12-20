Son dakika: Eski otobüs bileti ile denetimlerden geçmeye çalıştı - Son Dakika

Eski otobüs bileti ile denetimlerden geçmeye çalıştı

Durumu fark eden polis ekipleri 3 bin 150 TL ceza kesti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde, takside polislere yakalanan bir vatandaş, eski otobüs biletini göstererek, "Benim iznim var" dedi. Durumu fark eden polis ekipleri ise, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti.

Beşiktaş'ta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı. Dolmabahçe Caddesi üzerindeki denetimde ise, bir taksiyi durduran polis ekipleri içerideki yolcuya izin belgesini sordu. İzin belgesi olmayan kişi 16 Aralık'taki otobüs biletini göstererek denetimlerden geçmeye çalıştı. Durumu fark eden polis ekipleri ise bugün ayın 20'si olduğunu ve bu biletin geçersiz olduğunu belirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesilen vatandaş, "onlarda bizim iyiliğimiz için uğraşıyor" dedi.