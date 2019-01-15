Son Dakika Haberleri: Eski Otomobil Lastikleri Kedi Yuvası Yapıldı

Eski Otomobil Lastikleri Kedi Yuvası Yapıldı

1 saat önce

IĞDIR'da eski otomobil lastiklerinden oluşturulan 10 kedi evi, Engelsiz Yaşam Parkı'na konuldu.

Eski Otomobil Lastikleri Kedi Yuvası Yapıldı, System.String[]
IĞDIR'da eski otomobil lastiklerinden oluşturulan 10 kedi evi, Engelsiz Yaşam Parkı'na konuldu.  

Iğdır'da sokak kedilerini soğuktan korumak için eski otomobil lastikleri kedi evine dönüştürüldü. Lastik evler, Vali Enver Ünlü'nün de katılımıyla Engelsiz Yaşam Parkı konuldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nın değişik noktalarına kedi evlerini yerleştiren Vali Enver Ünlü'ye Vali Yardımcısı Halit Benek ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu yardımcı oldu. Vali Ünlü, "İlimizde kış mevsimini biraz geç yaşamaya başladık ama evsiz dostlarımızı da unutmadık. Onları her türlü tehlikeden alıkoymak istiyoruz. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mamanın yanı sıra artık yemekleri çöpe atmak yerine, bir kabın içine koyup sokak hayvanlarının yiyebilmesi için bırakabilirsiniz" dedi.

Vali Ünlü ve beraberindekiler, mama kaplarına ve park çevresine sokak hayvanları için yem bıraktı.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:36 Kaynak: DHA

Mete Türkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu

Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:28:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Otomobil Lastikleri Kedi Yuvası Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]