Eski Otomobil Lastikleri Kedi Yuvası Yapıldı
1 saat önce
IĞDIR'da eski otomobil lastiklerinden oluşturulan 10 kedi evi, Engelsiz Yaşam Parkı'na konuldu.
IĞDIR'da eski otomobil lastiklerinden oluşturulan 10 kedi evi, Engelsiz Yaşam Parkı'na konuldu. Iğdır
'da sokak kedilerini soğuktan korumak için eski otomobil lastikleri kedi evine dönüştürüldü. Lastik evler, Vali Enver Ünlü'nün de katılımıyla Engelsiz Yaşam Parkı konuldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nın değişik noktalarına kedi evlerini yerleştiren Vali Enver Ünlü'ye Vali Yardımcısı Halit Benek ile Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü Mete Türkoğlu
yardımcı oldu. Vali Ünlü, "İlimizde kış mevsimini biraz geç yaşamaya başladık ama evsiz dostlarımızı da unutmadık. Onları her türlü tehlikeden alıkoymak istiyoruz. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için kuru mamanın yanı sıra artık yemekleri çöpe atmak yerine, bir kabın içine koyup sokak hayvanlarının yiyebilmesi için bırakabilirsiniz" dedi.
Vali Ünlü ve beraberindekiler, mama kaplarına ve park çevresine sokak hayvanları için yem bıraktı.
- Iğdır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:36 Kaynak: DHA
Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı
Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu
Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu