Eski Otomobil Lastikleri Kedi Yuvasına Dönüştü

Eski otomobil lastikleri kedi yuvasına dönüştüTOKAT - Tokat'ta bir hayvan sever sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden yaptığı barınağa "kedi apartmanı" adını verdi.

Eski otomobil lastikleri kedi yuvasına dönüştü



TOKAT - Tokat'ta bir hayvan sever sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden yaptığı barınağa "kedi apartmanı" adını verdi.

Kış mevsimin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlaması ile birlikte soğuyan havalardan etkilenen sokak hayvanları arasında yer alan kediler için hayvan sever Fatma Esin Tuna harekete geçti. Kullanılmayan eski otomobil lastiklerini sanayi çarsısında eşinin yardımı ile kestirerek pencere açtıran Tuna, lastiklerin arasında tahta parçalar yaptırdı. Behzat Bulvarındaki apartman dairesinin çevresindeki kediler için kaldırım kenarına 4 lastiği üst üste koyarak içlerine eski çarşaf ve kıyafetler koydu. "Kedi apartmanı" adını verdiği kedi yuvalarının artması temennisinde bulunan Tuna, insanlarla iç içe olan kedilerin şehir merkezlerinde yağışlardan ve soğuktan korunacak yer bulmakta zorlandığını ifade ederek, "Kediler yiyecek sorunu yaşamıyor. Esnaflar, lokantalar yemek veriyor. Ama kediler üşüyorlar, arabaların çevresine sığınıyorlar. Bu nedenle eski otomobil lastiklerinin eşim sanayide kestirdi. Apartmanın önündeki bu alana kedi apartmanını yaptık. Her apartman önüne yapılmalı. Kaçak yapımı bilemiyorum ama umarım belediye ekipleri bu kedi apartmanını buradan kaldırmaz" dedi.

Lastiklerin içerisinde kedilerin soğuktan korunması rahatça uyuması için eski kıyafetleri serdiğini ifade eden Tuna, "Lastiklerin içerisini minderlerle dolduracağım daha sıcak olması için. Şimdilik bu kadar yapabildim" diye konuştu. Hayvan sevenlerde soğuk havalardan kedilerin korunması için yapılan çalışmanın duyarlılık örneği olduğunu kaydetti.

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