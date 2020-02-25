Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı - Son Dakika

Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı

6 saat önce

Özel Hareket Daire Başkanı iken Ankara Dikmen'de başından vurulmuş olarak bulunan Behçet Oktay, ölümünün 11. yılında memleketi Malatya'da mezarı başında dualarla anıldı.

Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı, System.String[]

Özel Hareket Daire Başkanı iken Ankara Dikmen'de başından vurulmuş olarak bulunan Behçet Oktay, ölümünün 11. yılında memleketi Malatya'da mezarı başında dualarla anıldı.


Ankara'nın Dikmen ilçesinde 25 Şubat 2009 günü saat 01.30 sıralarında başından vurulmuş olarak bulunan ve dosyası intihar olarak kapatılan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, ölümünün 11. yılında memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde mezarı başında anıldı. Oktay'ın kardeşleri Nezihi, Şule ve Zeynep Oktay ile yakınlarının katıldığı törene Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile emniyet yetkilileri ve vatandaşlar da katıldı. Oktay'ın mezarına çiçek konulmasından sonra dua edildi. Oktay için bugün Malatya şehir merkezinde de bir anma programı düzenleneceği belirtildi. - MALATYA

Behçet Oktay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı: 'Sana sürprizim var' dedikten sonra bıçakladım Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok Koronavirüs hızla yayılıyor! İsviçre'de ilk vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:24:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]