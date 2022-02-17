Eski Özel Kuvvetler mensubu, Hablemitoğlu suikastında itirafçı oldu: Cinayet emrini rütbeli biri verdi, tetikçiyi ben götürdüm - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında MİT operasyonuyla Ukrayna'da tutuklanan eski özel kuvvetçi Gökhan Nuri Bozkır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bozkır itirafçı oldu ve suikasta ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bozkır, o dönemde üst düzey rütbeli bir ismin kendisini çağırarak örtülü bir görev verdiğini veHablemitoğlu'nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinden Portakal Çiçeği Sokak'ta keşif yapmasını istediğini söyledi.

SUİKAST KEŞFİ YAPTIĞINI ANLATTI

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, talimatın ardından Hablemitoğlu'nun evinin önünde bulunduğu bölgede hurdacı kılığında keşif çalışması yaptığını anlatan Gökhan Bozkır, "Daha sonra Portakal Çiçeği Sokağı'na gittim. Gündüz vaktiydi. Yavaşça çıkıp çevreyi rahat kontrol edebilmek için Mesnevi Sokak'tan Portakal Çiçeği Sokağı'na doğru yokuş yukarı çıktım. Tespitleri not alıp rapor haline getirdim. Raporu da emri veren kişiye teslim ettim" dedi.

İsmin hazırladığı raporu koordinasyon için temasa geçmesini söylediği diğer isme götürmesi emrini verdiğini anlatan Bozkır, raporu daha sonra bu kişiye teslim ettiğini söyledi.

Bozkır, suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tetikçiyi olay yerine götürdüğünü belirterek, "Evin yakınındaki boş arazide indirdim. 'Beni bu sokaktan (Portakal Çiçeği) alırsın' dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım" ifadesini kullandı.

SİLAHLA İLGİLİ YALAN SÖYLEMİŞ

Bozkır, daha sonra telefonu imha ettiğini belirterek, olayda kullanılan silahın Mogan Gölü'ne atıldığına ilişkin daha önce çizdiği kroki için de "İnandırıcı olması için çizdim. Ancak bu kroki gerçek değildi" diye konuştu.

Bozkır, "Silahın nerde olduğunu bilmiyorum. Bu olay yanlıştı. Bildiklerimi anlattım. Olayın ortaya çıkması için çabaladım. Pişmanım" dedi.