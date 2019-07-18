Eski Pakistan Başbakanı Abbasi tutuklandı
1 saat önce
Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:32 Kaynak: İHA
Eski Pakistan
Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından tutuklandı.
Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi geçen yıl hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde hissedarı olduğu şirkete kanun dışı yöntemlerle sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi vermekle suçlanan Abbasi Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından bugün tutuklandı.
Tutuklamaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. - LAHOR
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