Eski Pakistan Başbakanı Han'dan "iç savaş" uyarısı - Son Dakika
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Eski Pakistan Başbakanı Han'dan "iç savaş" uyarısı

02.06.2022 11:35
Eski Pakistan Başbakanı Han'dan "iç savaş" uyarısı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, seçim tarihi belirlenmezse Pakistan'ın iç savaşa sürükleneceğini söyledi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, seçim tarihi belirlenmezse Pakistan'ın iç savaşa sürükleneceğini söyledi.

Bol News'a verdiği röportajda Han, Yüksek Mahkeme'nin, partisinin protestoculara koruma sağlama talebine karar vermesini beklediğini belirterek, kararın ardından genel seçimlerin yapılması talebiyle düzenlenecek bir sonraki yürüyüşün tarihini duyuracağını ifade etti.

Han, "Seçimlere yasal ve anayasal yollarla gitmemize izin verip vermeyeceklerini göreceğiz, aksi takdirde bu ülke iç savaşa sürüklenecek." diye konuştu.

Seçimlerin yapılması talebiyle yürüyüşler düzenlendi

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

İslamabad yönetimi ise Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.

Yürüyüşlerde, onlarca Han destekçisinin yanı sıra en az 100 polis de yaralanırken olaylarda yaklaşık 1700 kişi gözaltına alınmıştı.

Han 26 Mayıs'ta, seçim tarihini belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkente yürüyüşü iptal etmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık yaratmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı Han'dan 'iç savaş' uyarısı - Son Dakika


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