İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde "özgürlük" için dua çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde "özgürlük" için dua çağrısı

28.04.2022 23:07

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, "yabancı komplo ile Pakistan'a kuklaların getirildiğini" öne sürerek, "özgürlük yolunda zincirlerin kırılması için" destekçilerine Kadir Gecesi'nde dua etmeleri çağrısında bulundu.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, "yabancı komplo ile Pakistan'a kuklaların getirildiğini" öne sürerek, "özgürlük yolunda zincirlerin kırılması için" destekçilerine Kadir Gecesi'nde dua etmeleri çağrısında bulundu.

Geo News televizyonundaki habere göre, Han, başkentteki konutundan canlı olarak yaptığı açıklamada, görevden alınmasını ülkenin özgürlüğüne bir müdahale olarak nitelendirdi.

Han, "yabancı komplo ile Pakistan'a kuklaların getirildiğini" öne sürerek "özgürlük yolunda zincirlerin kırılması" için destekçilerine Kadir Gecesi'nde dua etmeleri çağrısı yaptı.

Han, çağrısının ardından beraberindeki Mevlana Tarık Cemil'in duasına eşlik etti.

Diğer şehirlerde toplu dua

Öte yandan, Han'ın dua çağrısı ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulan dev ekranlardan da takip edildi.

Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda toplanan Han'ın yüzlerce destekçisi, canlı olarak yapılan duaya "amin" dedi.

Eski Başbakan Han, görevden alınmasının arkasında ABD'nin rolü olduğunu iddia etmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı
İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde özgürlük için dua çağrısı

YORUMLAR
500
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto İSLAMABAD - Pakistan'da Kadir Gecesi idrak edildi İSLAMABAD - Pakistan'da Kadir Gecesi idrak edildi Kadir gecesi duası uzun! Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua! Kadir gecesi duası uzun! Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde 'özgürlük' için dua çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Vincent Aboubakar, Süper Lig'e dönüyor!
23:14 DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla gireceğini öğrenen Akşener'den ilk açıklama geldi!
22:22 Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!
22:16 Yapılan son ankette Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 6 puana kadar çıktı
22:11 Altay'da taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafı gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 23:29:00. #1.11#
SON DAKİKA: İSLAMABAD - Eski Pakistan Başbakanı Han'dan Kadir Gecesi'nde "özgürlük" için dua çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement