Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi

02.07.2022 21:59
Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede enflasyon, petrol ürünleri ve elektrik kesintilerinin artması ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede enflasyon, petrol ürünleri ve elektrik kesintilerinin artması ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ravalpindi şehrinden başkent İslamabad'a protesto yürüyüşü başlattı.

Han, İslamabad'ın çıkışında askeri geçit törenlerinin yapıldığı alanda kendisini bekleyen destekçilerine seslendi.

Koalisyon hükümetine atıfla "ithal yönetimin asla kabul edilemeyeceğini" ifade eden Han, erken seçimin ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.

Han, Şerif ve Butto ailelerine tepki göstererek, onları "köle" olarak nitelendirdi.

Ülkenin ekonomik durumundan bu aileleri sorumlu tutan Han, ABD'nin komployla kendisini devirdiğini ve yerine bu ailelerin ülkeye dayatıldığını savundu.

Bir kişinin üzerinde silah bulundu

Öte yandan, protesto alanı girişinde polis, üzerinde silah bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Han'ın İslamabad'daki protestosu, ülkenin diğer şehirlerinde kurulan dev ekranlarla PTI destekçileri tarafından takip edildi.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

YORUMLAR
500
Hollanda Merkez Bankası kölelik geçmişi nedeniyle özür diledi Hollanda Merkez Bankası kölelik geçmişi nedeniyle özür diledi Çin'in İki Politika Bankası, Önde Gelen Projelerin Finansmanı İçin 300 Milyar Yuanlık Fon Sağlayacak Çin'in İki Politika Bankası, Önde Gelen Projelerin Finansmanı İçin 300 Milyar Yuanlık Fon Sağlayacak
Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 22:03:31. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Pakistan Başbakanı Han, hükümet karşıtı protesto düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement