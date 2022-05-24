Eski Pakistan Başbakanı Han'ın başkent İslamabad'da miting düzenlemesine yasak - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Pakistan Başbakanı Han'ın başkent İslamabad'da miting düzenlemesine yasak

24.05.2022 21:21
Eski Pakistan Başbakanı Han'ın başkent İslamabad'da miting düzenlemesine yasak

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yarın başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirildi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yarın başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirildi.

"Dawn" internet sitesinin haberine göre, yasak kararı Han'ın destekçisi tarafından bir polis memurunun öldürülmesinin ardından alındı.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, iç savaş benzeri bir durum çıkarmaya çalışmakla suçladığı Han'ın "huzuru bozması ve kaos çıkarmasına müsaade edilmeyeceğini" belirtti.

Sanaullah, İslamabad'da gösteri ve yürüyüş yasağının Han'ın partisinin mitinglerinin sakin geçeceğine dair verdiği güvenceleri yerine getirmemesi nedeniyle alındığını vurgularken "Yanıltıcı gündemlerini yaymamaları için durdurulacaklar." ifadesini kullandı.

Han'ın halkı bölmek istemekle suçlayan Sanaullah, "Han'a inanmayın. Mitinglerinde partililere, diğer partilerden insanları hırsız ve hain olarak yaftalamaları için talimat verdi. Kaosu ve düzensizliği bu şekilde yaymak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanaullah, Han ve destekçilerinin "çete olarak geldiklerini, yasal hakları olmadığı ve izin vermeyeceklerini" kaydetti. İçişleri Bakanı Sanaullah, akşam her şeyin normale dönmüş olacağını dile getirdi.

Güvenlik güçleri ve yerel yetkililer, başkente çıkan yollara barikat kurulması dahil çok sayıda önleyici tedbiri devreye aldı.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin ülke çapında dün gece düzenlediği baskınlarda çok sayıda Han taraftarı gözaltına alındı.

Han ise Peşaver'de düzenlediği basın toplantısında başkentte miting düzenleyeceğini, taraftarlarını da İslamabad'a davet ederek "Destekçilerime İslamabad'a gitmelerini söylüyorum ve ben de orda olacağım." dedi.

Han ayrıca, ölümden korkmadığını söyledi, taraftarlarını da fedakarlıklara hazır olmaya çağırdı.

Destekçilerine erken seçim talebiyle yarın için barışçıl yürüyüş çağrısı yapan Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Fawad Chaudhry, polisin gece, Han'ı destekleyenlerin evlerine operasyon başlattığını açıklamıştı.

Eski Başbakan Han da sosyal medya hesabından destekçilerinin gözaltına alınmasını kınamıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, görevden alınması konusunda ABD'yi sorumlu tutuyor.

YORUMLAR
500
Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı Pakistan'da eski Başbakan Han'ın onlarca destekçisi gözaltına alındı Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti! Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı Han'ın başkent İslamabad'da miting düzenlemesine yasak - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 21:26:10. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Pakistan Başbakanı Han'ın başkent İslamabad'da miting düzenlemesine yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement