Eski Pakistan Başbakanı Han taraftarlarının gösterilerde silah taşıdığı iddia edildi

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, eski Başbakan İmran Han taraftarlarının gösterilerde otomatik silah taşıdığını iddia etti.

"Easterneye.biz" sitesinin haberine göre, Asif, Han destekçilerinin başkent İslamabad'a yaptığı yürüyüşe dair Geo Televizyonu'na konuştu.

Asif, partililerin Han'ın talimatıyla yürüyüşlerde otomatik silah bulundurduğunu öne sürerek "Han, partililerden yanlarında silah getirmelerini istedi ancak hükümet durumdan haberdardı." dedi.

Han, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkente yürüyüşü iptal etmişti.

Yürüyüşlerde onlarca Han destekçisinin yanı sıra en az 100 polis de yaralanırken olaylarda yaklaşık 1700 kişi gözaltına alınmıştı.

Han, 22 Mayıs'ta Peşaver kentinde yaptığı konuşmada, yeni hükümeti kabul etmeyeceklerini belirterek, destekçilerini erken seçimler için baskı yapmak üzere 25 Mayıs'ta İslamabad'da barışçıl şekilde yürümeye çağırmıştı.

İslamabad yönetimi ise Han'ın yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, hükümetinin düşürülmesinden ABD'yi sorumlu tutmuştu.