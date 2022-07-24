Eski Pakistan Başbakanı Han, ülkede Sri Lanka benzeri bir durumun uzak olmadığını söyledi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, halkın "hükümetin ülkeyi daha fazla yağmalamasına izin vermeyeceğini" ileri sürerek, vatandaşların sokağa döküldüğü Sri Lanka'dakine benzer bir durumun yaşanmasının çok uzak olmadığını belirtti.

Eski Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zerdari-Şerif" ailelerinin, 3 ayda ülkeyi ekonomik ve siyasi olarak kötü bir duruma getirdiklerini kaydetti.

Han, halkın bu durumdan bıktığını vurgulayarak, devlet kurumlarının bu duruma daha ne kadar müsaade edeceğini sorguladı.

Pakistan halkının, hükümete "ülkeyi daha fazla yağmalaması için izin vermeyeceğini" ileri süren Han, vatandaşların sokaklara döküldüğü Sri Lanka benzeri bir durumun çok uzak olmadığını ifade etti.

Han'ın açıklamaları, ülkede kötüleşen ekonomik ve siyasi durumun ardından geldi.

Rupi'deki değer kaybı

Pakistan rupisi, ülkedeki siyasi atmosferin de etkisiyle son bir haftada yüzde 8,3 değer kaybetti. Bu, Kasım 1998'den bu yana görülen en yüksek değer kaybı oldu.

Bakanlar Kurulu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı dün onaylamıştı.

Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in başbakan seçilmesi, siyasi gerginliği üst düzeye çıkarmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.