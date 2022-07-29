Eski Pakistan Başbakanı Han'ın partisinin kriket turnuvası üzerinden fon aldığı iddiası - Son Dakika
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Eski Pakistan Başbakanı Han'ın partisinin kriket turnuvası üzerinden fon aldığı iddiası

29.07.2022 14:31
Eski Pakistan Başbakanı Han'ın partisinin kriket turnuvası üzerinden fon aldığı iddiası

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin, İngiltere'de düzenlenen kriket turnuvası aracılığıyla 2,12 milyon dolar fon aldığı iddia edildi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin, İngiltere'de düzenlenen kriket turnuvası aracılığıyla 2,12 milyon dolar fon aldığı iddia edildi.

İngiliz Financial Times gazetesi, Dubai merkezli The Abraaj Group isimli şirketin kurucusu Pakistanlı iş insanı Arif Mesud Nakvi'nin 2010-2012'de İngiltere'de düzenlediği kriket turnuvasında toplanan bağışların, PTI'ya aktarıldığını belirtti.

Gazetenin haberinde, Nakvi'nin 2010-2012'de İngiltere'de kriket turnuvası düzenlediği ve katılımcılardan hayırseverlik çalışmaları adı altında 2 bin-2 bin 500 avro para istediği belirtildi.

Burada toplanan paraların Nakvi'nin Cayman Adaları'nda kayıtlı Wootton Cricket şirketine aktarıldığı ve bunlar arasında 2 milyon avro bağış yapan Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesine mensup bir bakanın da bulunduğu aktarıldı.

Toplanan paraların 28 Şubat-30 Mayıs 2013'te Wootton Cricket şirketi hesabından PTI'ya 3 seferde transfer edildiği ve toplamının 2,12 milyon dolar olduğu iddia edildi.

Han'ın 2013 genel seçimi öncesinde önemli miktarda paraya ihtiyacı olduğu ve Nakvi'nin Pakistanlı iş insanlarıyla PTI için para bulma konusunda yakın çalıştığı belirtildi.

İmran Han'dan "haberimiz yok" açıklaması

Han ise gazeteye verdiği cevapta Abraaj Group'un Wootton Cricket aracılığıyla kendilerine fon aktardıklarını bilmediğini ve BAE merkezli fondan kendisinin ve partisinin haberi olmadığını ifade etti.

Söz konusu gelişme, koalisyon hükümetinin PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin 2014'ten bu yana süren davanın sonuçlandırılması çağrılarının ardından ortaya çıktı.

Pakistan'da siyasi partilerin yabancı şirket ve bireylerden fon alması yasak.

Dava 2014'ten bu yana sürüyor

PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin dava 2014'ten bu yana sürüyor.

Bu kapsamda, Mart 2018'de PTI'nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuştu. İnceleme Komitesi, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

İktidardaki PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı Han'ın partisinin kriket turnuvası üzerinden fon aldığı iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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