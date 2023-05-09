Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi

09.05.2023 14:38

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak için gittiği başkent İslamabad'da paramiliter birlikler tarafından cezaevine gönderildi. Paramiliter birliklerin İmran Han'a işkence ettiği ve dövdükleri öne sürülürken, Han'a yönelik tutuklama üst düzey bir istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, hakkındaki davaların duruşmalarına katılmak üzere Lahor'dan İslamabad'a geldi. Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi dışında paramiliter birlikler tarafından tutuklandı.

"İMRAN HAN'A İŞKENCE EDİLDİ"

PTI avukatlarından Faysal Çaudri, gelişmeyi doğruladı. Hakkında 90'ın üzerinde açılmış dava bulunan Han'ın hangi sebeple tutuklandığı belirsizliğini koruyor. PTI siyasetçilerinden Musarrat Çima, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmran Han'a işkence edildiğini ve paramiliter birliklerin Han'ı dövdüğünü öne sürdü.

SUİKAST GİRİŞİMİYLE İLGİLİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından geldi. Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ

Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

HAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İmran Khan, Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor
14:25 Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, sezon bitmeden yeni takımına imzayı attı
14:06 Kamu işçilerine yapılan zam, memurları kızdırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan mesaj: Müsterih olsunlar
13:59 Kamu işçisine yapılan zam memuru kızdırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan açıklama geldi
13:24 Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı
13:18 Fransa'daki kuraklık, 200 din adamını yollara düşürdü! İlahiler eşliğinde yağmur duası ettiler
13:21 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi
13:14 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından tutuklandı
12:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
12:55 İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 14:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement