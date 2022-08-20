Pakistan'da eski Başbakan Han üst düzey partilisinin gözaltına alınmasını protesto etti - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan Han üst düzey partilisinin gözaltına alınmasını protesto etti

20.08.2022 20:52
Pakistan'da eski Başbakan Han üst düzey partilisinin gözaltına alınmasını protesto etti

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, partisinin üst düzey isimlerinden gözaltındaki Şahbaz Gill'in işkenceye maruz kaldığını iddia ederek protesto gösterisi düzenledi.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, partisinin üst düzey isimlerinden gözaltındaki Şahbaz Gill'in işkenceye maruz kaldığını iddia ederek protesto gösterisi düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi destekçileri, Han'ın çağrısıyla başkent İslamabad'daki Zero Point Kavşağı'nda toplandı.

İmran Han'ın alana girmesiyle bölgede bekleyen araç konvoyu Fatma Cinnah Parkı'na doğru hareket etti.

Ellerinde PTI ve Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı.

Han'dan orduya çağrı

İmran Han, parkta kendisi için hazırlanan alanda yaptığı konuşmada, orduya seslenerek "Hırsızların yanında değil, milletin, adaletin ve Pakistan'ın yanında olmanız çok önemli." dedi.

İslamabad polisi ile Şahbaz Gill hakkında konuştuğunu ifade eden Han, "Onlara Şahbaz Gill'e ne yaptıklarını sordum. Onlar da 'Biz bir şey yapmadık emirleri takip ettik.' dediler." diye konuştu.

Han, Gill'in işkence gördüğünü ileri sürerek hükümetin kendilerini korkutmak için böyle davrandığını savundu.

ARY News televizyonunun lisansının iptal edilmesine de değinen Han, kanalın kendi mesajını ve gerçekleri gösterdiği gerekçesiyle kapatıldığını söyledi.

Hükümetten işkence iddialarına ret

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb ise başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Gill'in işkenceye maruz kaldığına dair iddiaları reddederek bunların propaganda olduğunu ifade etti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Gill 9 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı

ARY News programına katılan Şahbaz Gill, askerlere ordu tarafından verilen tüm yasa dışı emirlere uymama çağrısı yapmıştı. Gill, "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla 9 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

ARY News'in yayını "kışkırtıcı, yalan ve nefret dolu" içerikler yayımladığı gerekçesiyle 9 Ağustos'ta askıya alınmıştı. Kanalın lisansı ise 13 Ağustos'ta iptal edilmişti.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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