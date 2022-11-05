Pakistan'da karışıklık devam ediyor! Süikast girişimi sonrası İmran Han'a bir darbe de hükümetten geldi - Son Dakika
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Pakistan'da karışıklık devam ediyor! Süikast girişimi sonrası İmran Han'a bir darbe de hükümetten geldi

05.11.2022 21:24

Geçtiğimiz günlerde bir suikast girişiminde bulunulan Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'a bir darbe de hükümetten yapıldı. Pakistan Medya Düzenleme Kurumu, İmran Han'ın konuşmaları ve basın toplantılarının tüm uydu kanallarından yayınlamasını yasakladı.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından geçtiğimiz perşembe günü ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. Khan'ın destekçileri Pakistan'ın Karaçi kentinde Numaish Chowrangi MA Cinnah yolunda eski başbakana düzenlenen suikast girişimini protesto etti. Gösteriler nedeniyle kentte birçok yol trafiğe kapatılırken, protestoların devam edeceği belirtildi.

KONUŞMA YASAĞI GETİRİLDİ

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Khan'ın konuşmaları ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayınlamasının yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, Khan'ın konuşmalarında devlet kurumlarının suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu vurgulanarak, bu içeriklerin yayınlanmasının kamu düzenini bozabileceği aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı.

"ZATEN ÖĞRENMİŞTİM"

En az bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir çok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş "Sadece İmran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti. Imran Khan ise dün yaptığı açıklamada, suikast planını daha önceden bildiğini söyleyerek, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim" demişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da karışıklık devam ediyor! Süikast girişimi sonrası İmran Han'a bir darbe de hükümetten geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da karışıklık devam ediyor! Süikast girişimi sonrası İmran Han'a bir darbe de hükümetten geldi - Son Dakika
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