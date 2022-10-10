Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya "istekli" - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya "istekli"

10.10.2022 11:07
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya "istekli"

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in 4'üncü defa başbakan olmak için "istekli" olduğu belirtildi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in 4'üncü defa başbakan olmak için "istekli" olduğu belirtildi.

The Express Tribune gazetesine açıklamalarda bulunan Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya istekli olup olmadığına yönelik soruya "inşallah" yanıtını verdi.

Şerif'in gelecek sene yapılması planlanan genel seçimlere öncülük edeceği ifade ediliyor.

Londra'da "adalet kaçağı" olarak bulunan Şerif'in ülkeye dönebilmesi için uygun şartların hazırlanacağı aktarılıyor.

Navaz Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Şerif, 2019'dan bu yana Londra'da

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

YORUMLAR
500
Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek İran: İngiltere diplomatik misyonların korunmasında üzerine düşeni yapmalı İran: İngiltere diplomatik misyonların korunmasında üzerine düşeni yapmalı
Kaynak: AA

Navaz Şerif, Pakistan, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya 'istekli' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:17 Safran hasadı başladı! Hücre yenileme etkisi olan bitkinin kilosu 100 bin TL'ye satılıyor
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:20:18. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya "istekli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement