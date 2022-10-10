Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya "istekli"

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in 4'üncü defa başbakan olmak için "istekli" olduğu belirtildi.

The Express Tribune gazetesine açıklamalarda bulunan Şerif, 4'üncü kez başbakan olmaya istekli olup olmadığına yönelik soruya "inşallah" yanıtını verdi.

Şerif'in gelecek sene yapılması planlanan genel seçimlere öncülük edeceği ifade ediliyor.

Londra'da "adalet kaçağı" olarak bulunan Şerif'in ülkeye dönebilmesi için uygun şartların hazırlanacağı aktarılıyor.

Navaz Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Şerif, 2019'dan bu yana Londra'da

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.