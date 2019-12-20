Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e kalp rahatsızlığı teşhisi kondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e kalp rahatsızlığı teşhisi kondu - Son Dakika

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e kalp rahatsızlığı teşhisi kondu

6 saat önce

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in doktoru Adnan Han, Şerif'in iki kalp rahatsızlığını aynı anda yaşadığını söyledi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e kalp rahatsızlığı teşhisi kondu, System.String[]

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in doktoru Adnan Han, Şerif'in iki kalp rahatsızlığını aynı anda yaşadığını söyledi.

Doktor Han, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gören eski Başbakan Şerif'in kalp kaslarında ve damarlarında iskemik kalp hastalığı ve koroner arter hastalığının görüldüğünü belirtti.

Şerif'in bazı testlere tabi tutulduktan sonra tedavisine başlanacağını belirten Han, "Şerif'e Londra'daki Royal Brompton and Harefield Hastanesi'nde yapılan taramada ciddi noktalara ulaşmış karmaşık bir iskemik kalp hastalığı ve koroner arter hastalığı görüldü." ifadelerini kullandı.

Han, tedavi öncesi kalp kaslarına ve damarlarına yeterli miktarda kan ulaşıp ulaşmadığını kontrol için testler yapılacağını söyledi.

Teşhisi konan iskemik kalp rahatsızlığı, kalp kaslarının yeterli miktarda çalışmaması sonucu ortaya çıkıyor. Koroner arter hastalığı ise kalbe temiz kan ulaştıran damarlarda görülüyor.

Kalp krizi geçirmişti

Hakkında yürütülen Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından Aralık 2018'de 7 yıl hapse mahkum edilen Şerif, ekim ayında dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Şerif'e deri altı kanaması teşhisi konulmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken kalp krizi geçirmişti.

Mahkemenin görevlendirdiği 6 doktordan oluşan heyet, Şerif'in cezaevine dönmesinin uygun olmayacağı yönünde görüş bildirirken, tedavisi için gereken testlerin bir kısmının da Pakistan'da yapılamayacağını belirtmişti.

Bu rapor üzerine Şerif'e tedavi görmesi için kaldığı cezaevinden 8 hafta izin verilmiş, Kasım ayında ise 4 ay süreyle yurt dışında tedavi görme izni verilmişti.

Şerif, bu karar üzerine tedavi için Londra'ya gitmişti.

Navaz Şerif, Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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