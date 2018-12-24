Son Dakika Haberleri: Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Yolsuzluktan 7 Yıl Hapis
BBC

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Yolsuzluktan 7 Yıl Hapis

46 dakika önce

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluktan yargılandığı davada 7 yıl hapis cezası aldı.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Yolsuzluktan 7 Yıl Hapis, System.String[]
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluktan yargılandığı davada 7 yıl hapis cezası aldı.

Başkent İslamabad'da bir mahkemenin verdiği hüküm ile Şerif, beyan ettiği gelirinin ötesinde yatırımlar yapma suçundan hapse girecek.

Yerel basına göre kararın açıklanmasının ardından adliyede gözaltına alınan Şerif, cezaevine gönderilecek.

Navaz Şerif'in ülke dışında bulunan oğulları Hasan ve Hüseyin Şerif de mahkeme tarafından firari ilan edildi.

Yoğun önlemlerin alındığı adliye binasının etrafında toplanan göstericileri dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.




Suçlamaları reddeden Şerif, Temmuz ayında başka bir yolsuzluk davasından cezaevine girmiş fakat Eylül ayında 10 yıllık cezasının İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alınması sonucu cezaevinden çıkmıştı.

Navaz Şerif, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu ve bu karara da itiraz edeceğini söyledi.

Şerif cezaevindeyken partisi de Temmuz ayında genel seçimi kaybetmişti.

Pakistan Müslümanlar Birliği'ni ilk olarak 1990'da iktidara taşıyan Navaz Şerif son olarak 2013 seçimini kazanmış, fakat Temmuz 2018'de oy oranı yüzde 32'den yüzde 24'e düşmüş ve parti muhalefete geçmişti.

Bugün açıklanan karar öncesi Pakistan Müslümanlar Birliği, liderlerinin tekrardan hapse gönderilmesi durumunda kitlesel eylemler başlatma ve parlamentoyu kilitleme tehdidinde bulunmuştu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:01 

Pakistan, Navaz Şerif, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kargo İşçisi Kanepe Taşıma Bahanesiyle Evine Çağırdığı Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu 281 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Tsunami Sonrası Küçük Çocuk Enkaz Altından 12 Saat Sonra Kurtarıldı

Wikileaks, ABD Büyükelçiliklerinin Casusluk Ekipman Listelerini Yayınladı Bilanço Ağırlaşıyor! Endonezya'daki Tsunamide Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 281'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:47:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Yolsuzluktan 7 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]