Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in İngiltere'de vize uzatma talebi reddedildi - Son Dakika

İki sene önce hapisteyken sağlık sorunları nedeniyle İngiltere'de tedavi görmesine izin verilen ancak ülkesine geri dönmeyen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in vize uzatma talebinin İngiliz makamlarınca reddedildiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, İngiltere İçişleri Bakanlığına vizesinin uzatılması için başvuruda bulunan Şerif'in talebi reddedildi.

Şerif'in oğlu Hüseyin Navaz, İngiliz makamlarının vize uzatma talebini reddettiğini doğrulayarak, karara itiraz için Göç Mahkemesine başvurduklarını belirtti.

Öte yandan Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Şerif'in pasaportunun süresinin 16 Şubat'ta dolduğunu ve bu pasaportla hiçbir yere seyahat edemeyeceğini kaydetti.

Ahmed, Pakistan'ın Londra Büyükelçiliğinin, Şerif'e sadece ülkesine dönmesi için pasaport çıkartabileceğini ifade etti.

Hakkında 3 dava açılmıştı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, "kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı" gerekçesiyle 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aynı yıl aralıkta ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakan'ın, Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Ekim 2018'de tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunda (NAB) tutulmasına hükmedilmişti.

10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

2 Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.