Son Dakika Haberleri: Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılandığı Davada 7 Yıl Hapis...

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılandığı Davada 7 Yıl Hapis...

2 saat önce

IHAAW134302-SIY/24-12-2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılandığı Davada 7 Yıl Hapis..., System.String[]
IHAAW134302-SIY/24-12-2018

- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 24.12.2018 13: 43: 02 TSI
NNNN - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:49 Kaynak: İHA

Navaz Şerif, Pakistan, Politika
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