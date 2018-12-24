Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Yolsuzluk Suçlamasıyla Yargılandığı Davada 7 Yıl Hapis...
2 saat önce
IHAAW134302-SIY/24-12-2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW134302-SIY/24-12-2018
- Eski Pakistan
Başbakanı Navaz Şerif
, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 24.12.2018 13: 43: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:49 Kaynak: İHA
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