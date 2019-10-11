Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e bir davadan daha tutuklama kararı

Hakkında açılan davalar sonucu "yolsuzluk" yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in, başka bir yolsuzluk davasından da tutuklu yargılanmasına, tutukluluğunun ise kaldığı cezaevinde değil Ulusal Hesap Verme Bürosunda (NAB) devam etmesine karar verildi.

Şerif ailesinin, "yolsuzluklarla elde ettiği paraları yine aileye ait Çaudri Şeker Fabrikalarına yabancı yatırım yapılmış gibi göstererek akladığı" iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Şerif, sabah saatlerinde kaldığı Kot Lakhpat Cezaevinden Lahor şehrine getirildi.

Pakistan'da yolsuzlukları inceleyen NAB'ın avukatı Hafız Esadullah Avan, mahkemede, fabrikanın en büyük hissedarı olan Şerif ve kızı Meryem Navaz'ın yabancı yatırımcılara hisselerini sattığını ancak bu yatırımcıların isimlerini vermediklerini söyledi.

Avan, fabrikaya 1992'de yabancı bir şirketin 55,5 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 2 milyon lira) yatırım yaptığını fakat bu şirketin sahibinin hala bilinmediğini dile getirdi.

Şerif'in avukatının savunması

Şerif'in avukatı Amjad Pervez ise yaptığı savunmada, Şerif hakkında yıllardır iktidara gelen tüm muhalif partilerin soruşturma başlattığını ancak bunlardan sonuç alınamadığını belirtti.

Müvekkilinin "fabrikanın hissedarı ve yöneticisi olmadığını" iddia eden Pervez, "Şerif'in çocukları, fabrikanın yöneticisi ve hissedarı olmuştur. Son 30 yıldır Şerif, tüm mal varlığını sürekli açıklamaktadır." ifadelerini kullandı.

Pervez, konuyla ilgili önceden de soruşturma yapıldığını anımsatarak, ikinci soruşturmanın yasa dışı ve "siyasi intikam" olduğunu söyledi.

Duruşma sonucunda, Şerif'in dava kapsamında tutuklu yargılanmasına, tutukluluk süresinin 14 gün olmasına ve tutukluluğunun kaldığı cezaevinde değil NAB'da devam etmesine karar verildi.

Şerif'in kızı ve yeğeni de aynı davadan hakim karşısına çıkmıştı

Aynı davadan Şerif'in kızı Navaz ile yeğeni Yusuf Abbas da hakim karşısına çıkmış, ikilinin tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Fabrikanın büyük ortağı Navaz'ın, "fabrika üzerinden milyarlarca Pakistan rupisi tutarında şüpheli işlem yaptığı" iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

Şerif, kızı Meryem ve ailesinin, sahip oldukları fabrika üzerinden rüşvet ve yolsuzlukla elde ettikleri parayı akladıkları öne sürülüyor.

Fabrikaya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere'den yabancı yatırım yapılmış gibi gösteren ailenin, aslında yasa dışı yollardan elde ettikleri parayı bu şekilde akladığına ilişkin şüpheler bulunuyor.

Hakkında 3 dava açıldı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı Panama Belgeleri skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince Başbakanlık görevinden alınmıştı.

O günden beri hakkında kaynağı belli olmayan para elde ederek bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Davalardan ilki olan Avenfield davası kapsamında Şerif ve ailesi yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Dava, 6 Temmuz 2018'de sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl, kızı Navaz 7 yıl, damadı Muhammed Safdar da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak Şerif, iki ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, Aralık 2018'de ise El- Aziziye Demir Çelik Fabrikası davasından 7 yıl hapis cezası almış ve Kot Lakhpat Cezaevine konulmuştu.