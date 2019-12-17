Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref'e idam cezası - Son Dakika

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.



Pakistan Mahkemesi, 76 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'i vatana ihanet ettiği gerekçesiyle idam cezasına mahkum etti. Eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanet davası açılmasına yönelik kurulan özel mahkeme, 3 Kasım 2007'de olağanüstü hal ilan ettiği için Müşerref'i ölüm cezasına çarptırdı. Sabah erken saatlerde hükümet de eski Mahkeme Başkanı Abdul Hameed Dogar, eski Adalet Bakanı Zahid Hamid ve eski Başbakan Shaukat Aziz'i iş birlikçi oldukları gerekçesiyle davaya dahil edilmelerini talep etti. Mahkeme ise kararını açıklamadan önce söz konusu talebi reddetti.



Öte yandan dava, Peşaver Yüksek Mahkemesi Hakimi Ahmad Seth, Lahor Yüksek Mahkemesi Hakimi Şahid Karim ve Sindh Yüksek Mahkemesi Hakim Nazar Akbar'dan oluşan özel bir mahkeme tarafından görülüyordu. Eski Cumhurbaşkanı Müşerref'in yargılanması için kurulan özel mahkeme, Yüksek Mahkemenin emriyle kurulmuştu.



Müşerref, hastanede tedavi görüyordu



Mart 2016'dan bu yana Dubai'de yaşayan eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, ciddi sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle Dubai'de bulunan Amerikan Hastanesine yatırılmıştı. Göğsünde şiddetli ağrı bulunan Müşerref'in yakın yardımcısı ve Pakistan Müslüman Birliğinin (APML) eski Başkanı Muhammed Amjad, eski cumhurbaşkanının bilinmeyen bir hastalık yüzünden hızla zayıfladığını ve sağlık sorunları yüzünden ihanet davasıyla yüzleşmek için Pakistan'a dönemediğini ifade etti.



Pakistan Müslüman Birliği-Nawaz (PML-N) hükümeti, 2007'de anayasayı askıya almakla suçladığı Müşerref'e karşı 2013 yılında vatana ihanet davası açmıştı. - İSLAMABAD