Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi - Son Dakika

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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi
6 saat önce
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi. Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
Son Dakika Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı