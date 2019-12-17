Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi - Son Dakika

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi

6 saat önce

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi, System.String[]

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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