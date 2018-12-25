Son Dakika Haberleri: Eski Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Silahlı Saldırıda Öldü

Eski Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Silahlı Saldırıda Öldü

18 dakika önce

Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Eski Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Silahlı Saldırıda Öldü, System.String[]
Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi'nin aracına silahlı saldırı düzenlendi. Abidi'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

Ali Raza Abidi, Muttahida Kavmi Hareketi (MQM) üyesiydi. - KARAÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, 3. Sayfa
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