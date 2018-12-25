Eski Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Silahlı Saldırıda Öldü
18 dakika önce
Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Pakistan'ın eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi kentinde eski Ulusal Meclisi üyesi Ali Raza Abidi'nin aracına silahlı saldırı düzenlendi. Abidi'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, saldırganı bulmak için operasyon başlattı.
Ali Raza Abidi, Muttahida Kavmi Hareketi (MQM) üyesiydi. - KARAÇİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:24 Kaynak: İHA
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