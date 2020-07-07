Eski Panama Cumhurbaşkanı Martinelli'nin 2 oğlu Guatemala'da tutuklandı - Son Dakika

Eski Panama Cumhurbaşkanı Martinelli'nin 2 oğlu Guatemala'da tutuklandı

Eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin iki oğlu, Guatemala'da özel bir uçağa binmek üzereyken tutuklandı.

Eski Panama Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin iki oğlu, Guatemala'da özel bir uçağa binmek üzereyken tutuklandı.

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Guatemala İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Vinicio Pacheco, yaptığı açıklamada, Luis Enrique ve Ricardo Alberto Martinelli'nin hakkında, Interpol tarafından kara para aklama suçlamasıyla uluslararası tutuklama kararı bulunduğunu belirtti.

Pacheco, ülke dışından özel bir uçağa binmeye çalışırken yakalanan iki kardeşin, El Salvador ve Nikaragua üzerinden Panama'ya gideceklerinin sanıldığını aktardı.

Son günlerde haklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını korkusu nedeniyle ülkelerine geri dönmeyi planladıkları yönünde söylentiler çıkan iki kardeş, haklarındaki yasa dışı faaliyette bulundukları suçlamalarını reddetti.

Martinelli ailesinden yapılan açıklamada da "Guatemala'da, Martinelli kardeşlerle ilgili yasal durumun en kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten 20 milyon dolardan fazla rüşvet aldığı iddia edilen Martinelli kardeşlerin her ikisi de Panama hükümeti tarafından aranıyordu.

Ülkede, tutuklanmaları yönündeki ilk karar 2017'de alınmıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde, 2018 yılında göçmenlik nedenleriyle gözaltına alınan iki kardeş, her biri için 1 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Eski Devlet Başkanı Martinelli 2017'de ABD'de gözaltına alınmıştı

Aralık 2015'te hakkında tutuklama kararı çıkarılan Panama'nın eski Devlet Başkanı Ricardo Martinelli, 2017'de ABD'de gözaltına alınmış, Haziran 2018'de ülkesine iade edilmişti.

Panama'da bir mahkeme, Ağustos 2019'da, eski Devlet Başkanı Martinelli'yi, 2009-2014 yıllarında iktidarı süresince "en az 150 kişinin telefonunu dinleyerek casusluk yapmak ve bu casusluklar için kamu fonlarını kullanmak" suçlarından aklayarak ev hapsi kararını kaldırmıştı.

Odebrecht rüşvet skandalı

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'de görülen bir davada Adalet Bakanlığı ile vardıkları adli uzlaşma anlaşması kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.

Odebrecht yöneticileri, petro-kimya şirketi Braskem'in Meksika petrol şirketi Pemex'ten ihale almak için 2010-2014 yıllarında şirket yöneticilerine 10,5 milyon dolar rüşvet verdiğini kabul etmişti.

Bu ülkelerden Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:15 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Eski Panama Cumhurbaşkanı Martinelli'nin 2 oğlu Guatemala'da tutuklandı - Son Dakika Dünya
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