Eski Paris Belediye Başkan adayının özel fotoğraflarını paylaştıkları iddia edilen kişilere... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Paris Belediye Başkan adayının özel fotoğraflarını paylaştıkları iddia edilen kişilere... - Son Dakika

Eski Paris Belediye Başkan adayının özel fotoğraflarını paylaştıkları iddia edilen kişilere...

6 saat önce

Fransa'da Rus sanatçı Piotr Plavenski ve kız arkadaşı Alexandra de Taddeo hakkında, iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünün (LREM) eski Paris Belediye Başkanı adayı Benjamin Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğrafları ile telefon mesajlarını paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Eski Paris Belediye Başkan adayının özel fotoğraflarını paylaştıkları iddia edilen kişilere..., System.String[]

Fransa'da Rus sanatçı Piotr Plavenski ve kız arkadaşı Alexandra de Taddeo hakkında, iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünün (LREM) eski Paris Belediye Başkanı adayı Benjamin Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğrafları ile telefon mesajlarını paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, Plavenski ve Taddeo hakkında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın isimlerden biri olan Griveaux'nun "özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Paris Savcılığı ayrıca, Plavenski hakkında, Paris'te yılbaşı gecesi silahlı şiddette bulunduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açarak sanatçının tutuklanmasını talep etti.

Bu arada Le Figaro gazetesi, Rus sanatçının kız arkadaşı Taddeo'nun, Griveaux ile daha önce bir ilişki yaşadığını yazdı. Haberde, 29 yaşındaki hukuk öğrencisi Taddeo'nun, polise verdiği ifadede "Söz konusu fotoğrafları Griveaux'nun kendisine gönderdiğini" ileri sürdüğü ancak "Bunları internette paylaştığını" inkar ettiği belirtildi.

Eski Hükümet Sözcüsü Griveaux, cinsel içerikli fotoğrafları ve telefon mesajlarının internette paylaşılmasının ardından cuma günü LREM'in Paris Belediye Başkan adaylığından çekilmişti. Bunun üzerine Agnes Buzyn, LREM'in Paris Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Olivier Veran da Buzyn yerine Sağlık Bakanı olarak atanmıştı.

Pavlenski ve Taddeo cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Pavlenski'nin, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifi olarak bilindiği ve 3 yıl önce Fransa'ya sığındığı belirtilmişti.

Piotr Pavlenski, Paris'teki Merkez Bankası binasının kapılarını ateşe verdiği gerekçesiyle geçen yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu yerel seçimler yapılacak. Benjamin Griveaux, geçen yıl hükümet sözcülüğü görevinden ayrıldıktan sonra LREM tarafından Paris Belediye Başkanı adayı gösterilmişti.

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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