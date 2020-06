Eski patronunu öldüren 16 yaşındaki zanlı yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de eski patronu Serdar Çınar 'ı (50) bıçaklayarak öldürüp kaçan A.T. (16) polis tarafından yakalandı. A.T. yaşının küçük olması nedeniyle telefon hattı alabilmek için yardım istediği eski patronunun adına hat aldığını, borcunu ödeyemeyince çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

Mobilya atölyesi sahibi Serdar Çınar, bir dönem yanında çalışan komşusunun oğlu A.T.'nin kullanması için 3 ay önce kendi adına telefon hat aldı. A.T., hattı kullanmasına rağmen geçen sürede borcunu ödemedi. Serdar Çınar, A.T.'ye borcunu ödemesi için uyarıda bulundu. Dün akşam Çınar ve A.T., Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesinde bu yüzden tartıştı. A.T. tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla Serdar Çınar'a saldırdı. Karın ve göğüs bölümünden bıçaklanarak ağır yaralanan Çınar, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan A.T., polisin çalışması sonucu bu sabah mahallede saklandığı bahçede yakalanarak, gözaltına alındı. A.T. ifadesinde, yaşı tutmaması nedeniyle hat alabilmek için eski patronundan yardım istediğini, onun ismi üzerinden hat aldığını, hattın borcunu ödeyemeyince tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi. A.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Öldürülen Serdar Çınar ise Akkışla ilçesinde toprağa verildi.

- Kayseri