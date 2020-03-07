Eski payitaht Edirne'nin tarihi noktalarını "adım adım" gezdiler - Son Dakika
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Eski payitaht Edirne'nin tarihi noktalarını "adım adım" gezdiler

6 saat önce

Edirne'de tarihseverler, "Sporla Tarihe Adım Adım" etkinliği kapsamında eski payitahtın tarihi noktalarını adımladı.

Eski payitaht Edirne'nin tarihi noktalarını

Edirne'de tarihseverler, "Sporla Tarihe Adım Adım" etkinliği kapsamında eski payitahtın tarihi noktalarını adımladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tarihi değerlerinin ön plana çıkarılması ve daha iyi anlatılması amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Edirne Büyük Sinagogu ve tarihi Kaleiçi semti gibi yerleri, sanat tarihçilerinin bilgilendirmesi eşliğinde gezdi.

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış kentin tarihi ve kültürel noktalarını adım adım gezen katılımcılara, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.

Soytürk, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel noktalarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

"Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı" olarak anılan kentin önemli bir tarihi mirasa sahip olduğunu vurgulayan Soytürk, "Amacımız Edirne'yi bütün tarihi eserleri ve kültürüyle kentte yaşayanlara tanıtmak. Kadim medeniyetimizdeki eserlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu etkinlik kapsamında bir turist edasıyla gezerek yaşadığımız şehirdeki tarihi geçmişe dikkatleri artıracağız." diye konuştu.

Selimiye Camii Külliyesi'nde yer alan Türk İslam Eserleri Müzesi'nde başlayan etkinlik kapsamında katılımcılar, Selimiye Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Maarif Su Terazisi, İlhan Koman Evi, Maarif Caddesi Ahşap Evler, Edirne Büyük Sinagogu, Dar'ül Hadis Camii, Meriç ve Tunca köprüleri, Hacı Adil Bey Çeşmesi ve Protokol Evi'ni gezdikten sonra, gezi rotalarını Edirne Kent Ormanı'nda tamamladı.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Payitaht Abdülhamit, Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:00 Kaynak: AA
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