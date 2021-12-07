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Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor - Son Dakika

Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor

07.12.2021 12:12
Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor

Osmanlı Devleti'nin eski payitahtı Edirne'nin tanıtımı için asırlık tarihi yapıların klipleri hazırlanıyor.

Osmanlı Devleti'nin eski payitahtı Edirne'nin tanıtımı için asırlık tarihi yapıların klipleri hazırlanıyor.

Trakya'daki tek olgunlaşma enstitüsü hüviyetini barındıran Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce bölgenin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, "Sultanlar şehri, şehirler sultanı" olarak anılan Edirne'nin kültür, gastronomi ve inanç turizmindeki potansiyelinin artırılması amacıyla proje yürütüldü.

"Edirne'de Yüz Yılı Geçen Tarihi Eserler" çalışmasıyla kentteki 900 eser için araştırma ve literatür taraması yapıldı.

Belirlenen 40 eser için, yaklaşık 1 yıl içerisinde her hafta biri olmak üzere tanıtım klibi hazırlanmasına karar verildi.

Alan taraması çalışmalarının ardından tarihi külliyeler, camiler, havralar, köprüler ve kışlaların klipleri çekilmeye başlandı. Şu ana kadar 15 yapının özellikleri ile tarihinin anlatıldığı klipler hazırlandı. Klipler, sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Ayrıca tarihi yapılardaki motifler Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı" ile giyim koleksiyonuna yansıtılıyor.

Edirne Muradiye Cami çinileri, ahşap yakma tekniğiyle tablolara aktarılıyor. Çalışmalar kapsamında 39 parçalık bir koleksiyon oluşturuldu.

"Olgunlaşma enstitülerinin misyonu geleneğimizi geleceğe aktarmaktır"

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, AA muhabirine, olgunlaşma enstitülerinin misyonunun geleneği geleceğe aktarmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsünün olduğunu belirten Özefsun, her enstitünün önemli sorumluluklarının bulunduğunu dile getirdi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü olarak Edirne'de 900 eseri kapsayacak bir çalışma yaptıklarına değinen Özefsun, şöyle devam etti:

"2019 ve 2020 eğitim öğretim yılında 2 yıllık bir tema projeye başvurduk. Genel Müdürlüğümüzün onayı ile 'Edirne'de Yüz Yılı Geçen Tarihi Eserler' başlıklı temamıza çalışmaya başladık. İlk önce literatür taraması yaptık ve incelemelerde bulunduk. Sonrasında bir arşiv oluşturduk. Bunu halkımızı anlatabilmek adına bu yıl her hafta olacak şekilde Edirne'de tarihi bir yapıyı konu alacak ve onunla ilgili özellikleri anlatacak videolar hazırlanıyor. Bu videolar ile Edirne'nin kıymetli tarihi yapılarını halkla buluşturmuş olacağız."

Trakya'daki her şehri, ilçeyi ve beldeyi tanıtmanın vazifeleri olduğunu belirten Özefsun, şunları kaydetti:

"Tarihsel süreçte kaybolmuş sanatsal yapılardan da bahsedeceğiz. Bununla ilgili gerekli kaynak taramasını yaptık. Hem yazılı bir kaynak hem de iki koleksiyon oluşturduk. Asıl hedefimiz kültürümüzü geleceğe doğru bir şekilde aktarmak. Yıl boyunca tüm iletişim araçlarını kullanarak bu videoları paylaşacağız. Böylece 2 yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan herkesin faydalanmasını, belki her gün gördükleri bir yapıya artık anlamlı bakmalarını sağlayacağız. Tüm dünyaya örnek olabilecek mimarisi, darüşşifası, medreseleri ve köprüleri olan, Selimiye gibi bir başyapıta sahip, nice Osmanlı sultanının doğduğu, İstanbul'un fethiyle dünya tarihini değiştirip yeniden şekillendiren, çağ açıp çağ kapatan Hanlar Han'ı Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu serhat şehrimizi tanıtmak vazifemizdir."

Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor
Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor
Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor
Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor
Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor

Osmanlı Devleti, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski payitaht Edirne'nin tarihi yapıları kliplerle tanıtılıyor - Son Dakika
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