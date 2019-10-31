Son Dakika Haberleri: Eski payitahtın aşçı adayları "saray yemeklerini" öğreniyor
Son Dakika Güncel Eski payitahtın aşçı adayları 'saray yemeklerini' öğreniyor

Eski payitahtın aşçı adayları "saray yemeklerini" öğreniyor

6 saat önce

Edirne'de aşçı adayları öğrenciler Osmanlı saray mutfağı yemeklerinin yapımını öğreniyor.

Eski payitahtın aşçı adayları

Edirne'de aşçı adayları öğrenciler Osmanlı saray mutfağı yemeklerinin yapımını öğreniyor.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, uygulamalı derslerinde öğretim görevlileri Hüseyin Gündoğdu ve Çağla Yumuk Mercan eşliğinde ciğer çorbası, kavun dolması, büryan gibi saray mutfağının özel yemeklerini de maharetlerinin arasına yerleştiriyor. Okulun mutfağında yapılan eğitimde öğrenciler en çok "kavun dolması" yemeğine ilgi gösteriyor.

Öğretim görevlisi Hüseyin Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri hem sektöre hazırladıklarını hem de Türk mutfak tarihini öğrettiklerini ifade etti. Pek çok saray yemeği yanında öğrencilerin en çok kavun dolmasına ilgi gösterdiğini anlatan Gündoğdu, "Sarayda kavun sezonunda sıkça yaparmış ecdadımız. İç pilavını hazırlıyoruz, içerisinde kuru badem ve bol baharat var. Bu ürünleri kavun içerisinde fırınlayarak pişiriyoruz. Fırında kavunun karamelize oluşu farklı bir tat ortaya çıkarıyor." dedi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu da Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne 1 asra yakın başkentlik yaptığını anımsattı. Osmanlı'nın çeşitli lezzetleri barındıran geniş bir mutfağa sahip olduğunu anlatan Yeşiloğlu, "Unutulmaya yüz tutan tatları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Ecdadımızın yediği, içtiği besinleri yeni kuşaklara aktarmak adına eğitim mutfağı oluşturduk. Sıcak ve soğuk uygulamalar şeklinde hizmet veren mutfağımızda öğrencilerimize çeşitli yemekleri uygulamalı olarak öğretiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Mete Ekiner ise okuldaki mutfakta deneyim kazandıklarını belirterek "Mezun olduktan sonra çalışacağımız ya da kendi restoranlarımız olursa Osmanlı saray mutfağı yemekleri yapacağız. Bu bize diğer rakiplerimizden artı puan kazandıracak bir durum." diye konuştu.

Gündoğdu, Edirne, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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