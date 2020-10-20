Eski payitahtın tanıtımında "yeni versiyon"a geçildi - Son Dakika

Eski payitahtın tanıtımında "yeni versiyon"a geçildi

20.10.2020 11:19
Eski payitahtın tanıtımında

Edirne'nin turizmde hak ettiği paydan daha fazlasını alabilmesi amacıyla tanıtımda sadelik ve dijitalleşme tercih ediliyor.

Edirne'nin turizmde hak ettiği paydan daha fazlasını alabilmesi amacıyla tanıtımda sadelik ve dijitalleşme tercih ediliyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Osmanlı'nın başkentlerinden Edirne deniz, inanç, kültür, doğa, gastronomi ve spor turizmleriyle öne çıkıyor.

Edirne Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü, pek çok turizm alanını içinde barındıran, açık hava müzesi konumundaki Edirne'yi daha fazla tanıtmak için hem kentte hem de dijital medyada yeni atılımlar yapmaya başladı.

"Kısa sürede anlatmak gerekiyor"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kentlerin ve ülkelerin tanıtımında klasik yöntemlerin yerini, yeni sade görseller ve dijital medya tanıtımlarının aldığını söyledi.

Değişen yaşam tarzının, tanıtım unsurlarını da değiştirdiğini anlatan Soytürk, "İnsanlar yeni yaşam tarzıyla birlikte bir uyarıcıya dakikalarca bakmıyor. Kısa sürede hedef kitlenize ne anlatabilirseniz o kadar karlısınız. Kısa, anlamlı ve akılda kalıcı unsurlarla öne çıkmak gerekiyor, biz de Edirne'nin tanıtımında yeni bir versiyona geçiş yaptık. Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla yeni bir tanıtım modeline geçtik." dedi.

Edirneli Fatih'ten medeniyetler köprüsü Meriç'e...

Bilimsel veriler ışığında sınır kapılarına konulan tanıtım unsurlarının en kısa sürede algılanacağı şekliyle tasarlandığını ifade eden Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentimizi yaptığımız tanıtım araçlarında en can alıcı bölümlerini en kısa ve sade bilgilerle tanıtmaya başladık. Örneğin kent girişlerine araçlarla geçişte kısa sürede okunacak, anlaşılacak ve şehre çekecek tarzda dizayn ettik. 7 adet totem kentin en önemli değerlerine vurgu yapıyor. Edirneli Fatih'ten, medeniyetleri birbirine bağlayan Meriç Köprüsü'ne, ağızları sulandıran tava ciğerden, dünyanın baş tacı Selimiye'ye kentin en ünlülerini sergiledik.

Artık 30 saniyede bir şey tanıtırsanız tanıttınız aksi halde dikkat başka bir yere kayıyor. Kapıkule'den, Hamzabeyli'den giriş yapan bir vatandaşımızı kısa sürede kente çekmek için yeni totemler hazırladık."

Dijital medyada çok dilli tanıtım

Soytürk, nüfusunun yüzde 60'ının internet, yüzde 49'unun sosyal medya kullanıcısı olduğu dünyada tanıtımda dijital mecrayı da es geçmediklerini anlattı.

Yapılan bir paylaşımın, doğru etkileşimle dünyanın diğer ucunda etki göstereceğinin bilindiğini ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Açık hava müzesi olarak bilinen, dünyanın en çok tarihi eser barındıran şehirlerinden Edirne'mizin tarihi, kültürel ve turizm değerlerini kısa sürede anlaşılacak 'hap bilgi' denilen can alıcı özet bilgiler ve görsellerle tanıtmaya başladık. 200 bilgi kartını Türkçe yayınlamaya başladık.

Bunu zamanla önce Yunanca, Bulgarca ve İngilizce, ardından Çince, İspanyolca, Rusça, Almanca ve Arapça olmak üzere yapıp paylaşımlara devam edeceğiz. Dediğim gibi tanıtımda versiyon değişikliğine gittik. Klasik tanıtımlar bir yana akılda kalıcı ve kısa sade bilgilerle özellikle yeni kuşağın ilgisini de çekecek vaziyette görsellerle bu kadim kenti tanıtmaya devam ediyoruz."

Soytürk, Edirne'nin çok önemli bir kültür başkenti olduğuna işaret ederek, "Sloganımız şu; 'Edirne'yi görmeden bu dünyadan ayrılmak gerçekten eksik yaşanmış bir hayatın ta kendisidir.' O yüzden tüm dünya insanına ulaşıyoruz 'gelin ve görün' diyoruz. Bu kadim kenti yaşamak herkesin hakkı, bizim de bunu dünyaya tanıtmamız bir milli ve global görev." diye konuştu.

Gastronomi, Osmanlı, Turizm, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski payitahtın tanıtımında 'yeni versiyon'a geçildi - Son Dakika

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