Eski Peru Devlet Başkanı Kuczynski İçin Tutuklama Kararı

Eski Peru Devlet Başkanı Pedro
Pablo Kuczynski'nin kara para aklama davası kapsamında 10 günlüğüne tutuklanmasına karar verildi. Lima
Üçüncü Soruşturma Mahkemesi, Odebrecht yolsuzluk skandalı kapsamında, kara para aklamakla suçlanan eski Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin ilk etapta 10 gün boyunca tutuklu kalması kararını verdi. Mahkeme tarafından verilen kararda, "Kuczynski'ye karşı 10 günlük ön tutuklama emri verildi" ifadesi kullanıldı.
Geçen yıl Haziran ayında, Başsavcı
Jose Domingo Perez, eski Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski aleyhine kara para aklama ile ilgili olarak ön soruşturma başlatmıştı. Kongre tarafından görevden alınmadan önce istifa etmeye karar veren eski Devlet Başkanı Kuczynski, geçen yıl savcılık tarafından kara para aklamakla suçlanmıştı.
Eski Devlet Başkanı Fujimori hapiste
Soruşturma, Brezilya
menşeli Odebrecht isimli şirketin Peru'daki eski Direktörü Jorge Barata'nın, Kuczynski'nin siyasi örgütlenmesine yardım yapıldığını açıklamasıyla başlamıştı. 2016 yılında Kuczynski tarafından yenilgiye uğrayan eski Devlet Başkanı Keiko Fujimori, aynı sebeple Ekim 2018'de tutuklanmıştı. - LİMA