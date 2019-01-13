Eski Polis Merkezi Engelli Çocuklara Eğitim Yuvası Oldu

ABİDİN YEL - Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde bir dönem polis merkezi olarak hizmet veren iki katlı bina, huzurun tesisiyle engelli çocuklara eğitim yuvası oldu.
Cizre'de 3 yıl önce PKK
'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılar döneminde, Nur Mahallesi Botaş
Caddesi'nde güvenlik amacıyla polis merkezi olarak kullanılan bina, ilçede huzurun sağlanmasıyla eğitim yuvasına dönüştürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı hizmet veren Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli ve otizmli 7-15 yaş arası 60 öğrenci, 11 özel eğitim öğretmeni eşliğinde eğitim görüyor.
Aileler, okul sayesinde çocuklarının eğitime kavuşmasından memnuniyet duyuyor.
"Amacımız onları toplumla bütünleştirmek" Okul Müdürü Süleyman Özdemir
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, Şırnak'ın ilk ve tek özel eğitim veren uygulama okulu olma özelliği taşıdığını söyledi.
Okulda engelli çocuklara haftanın 5 günü, günde 6 saat eğitim verildiğini ifade eden Özdemir, "Amacımız eğitimden soyutlanmış çocukları tekrar topluma kazandırmak ve onları toplumla bütünleştirmek." dedi.
Öğrencilerin yemek, servis ve her türlü özel gereksinimlerinin devlet tarafından ücretsiz karşılandığını dile getiren Özdemir, öğrencilerin okulda özel gelişim raporu doğrultusunda eğitim aldığını bildirdi.
Bireyselleştirilmiş eğitim planı ve bireysel gelişim planıyla çocuklara eğitim verildiğine işaret eden Özdemir, okulda çocukların modern şartlarda eğitim görme fırsatı bulduğunu belirtti.
Özdemir, "Bu okulun açılmasında emeği geçen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk
'u da okulumuza çay içmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Çocuklarımızın böyle bir okula ve eğitime ihtiyacı vardı"
Velilerden Medine Erdoğan, okulun açılmasıyla çocukların da büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
Okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Çocuklarımız evde hapis hayatı yaşıyordu. Eğitimle daha sakinleştiler. Çocuklarımızın böyle bir okula ve eğitime ihtiyacı vardı. Bu okulun açıldığını ve çocuklarımızın burada eğitim gördüğünü görmek biz ailelere büyük mutluluk yaşattı." dedi.
Nergiz Köşeyi de 7 yaşındaki zihinsel engelli çocuğunun okula gitmesinden memnuniyet duyduğunu, burada verilen eğitimin yaşamlarında büyük rahatlama sağladığını anlattı.
"Çocuğum burada hem eğitim alıyor hem de kendisi gibi engelli çocuklarla eğleniyor, enerjisini atıyor. Artık evde daha sakin. Okulda verilen eğitim çocuklarımıza büyük fayda sağladı." ifadelerini kullanan Köşeyi, bu okulların yaygınlaşmasını diledi.
Köşeyi, "Engelsiz çocukların okula ve eğitime ne kadar ihtiyacı varsa engelli çocukların da eğitime ihtiyacı var. Bu anlamda okulun açılmasında emeği olan bütün yetkililere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.